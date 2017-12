Forti venti sulla Sardegna, allerta meteo della protezione civile

La protezione civile ha diramato un'allerta meteo per forte vento in Sardegna. Dalla tarda serata di oggi (mercoledi 27/12/2017) e per le successive 27 ore sono previsti venti di ponente o di maestrale fino a burrasca sulle coste settentrionali e occidentali dell’isola. Saranno possibili mareggiate sulle coste esposte. Il fenomeno inizierà ad attenuarsi nella seconda parte di domani a partire dalle coste sud-occidentali.