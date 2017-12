Neve in Sardegna: strade ghiacciate e traffico bloccato

CAGLIARI - La neve paralizza il trasporto stradale nel centro Sardegna. Intorno alle otto di stamattina traffico rallentato sulla Ss 128 a causa della presenza di ghiaccio nel tratto compreso Sorgono (Km. 102,1) e Tiana (Km. 118,2) in entrambe le direzioni. Traffico rallentato anche sulla Ss198 per una nevicata nel tratto compreso tra 387 m dopo Incrocio Lanusei (Km. 91,1) e 8,787 km prima di Incrocio Gairo S.Elena (Km. 78) in entrambe le direzioni. Problemi anche sulla Ss131 per una nevicata nel tratto compreso tra Macomer e Cargeghe.

Questi invece gli aggiornamenti della polizia stradale di Fonni