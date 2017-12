Atapada in antis de Brescia-Casteddu: daspo pro duos de is Sconvolts

Nudda istÓdiu. Sa detzisione de sa cuestura de Brescia dennegat s'intrada in is istÓdios a duos tifosos de su Casteddu de pare a pare pro chimbe e bator annos.







Su provedimentu arribat a pustis de un'atapada ca nche fiat istada in antis de sa gara amichevole de carche tra Brescia e Casteddu giogada in Palazzo sull'Oglio su 22 de su mese de argiolas coladu. A s'ora fiant istadas interessadas chentu persones, pagu prus o mancu 70 ultras brescianos e 25 de su grupu Sconvolts de Casteddu. Is duas pessones firmadas cun su Daspo, unu provedimentu ca vietat de leare parte a fatas isportivas, sunt responsàbiles de àere partetzipadu a s'atapada, imprea·nde fustes puru. In s'ocasione est abarradu feridu carchi politziotu.