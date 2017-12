Terrorismu, òmine prontu a fàghere un'atentadu trasferidu in Tàtari

Est istadu trasferidu in sa presone de Tątari Nabil Benami, s'ņmine marochinu firmadu deghe dies a oe cun sa curpa de terrorismu, posca ca sa politzia aiat iscobertu ca fiat prontu a faghere un'atentadu. In sa presone sarda nche sunt puru ąteros ņmines incurpados de fundamentalismu.







Su marochinu, ca biviat in Gènova in nd'una domo populare ca aiat ocupadu contra a sa lege, fiat istadu firmadu in su mese de austu pro ite aiat maltratadu sa cumpàngia. S'òmine però fiat iscritu in sa lista nera de is 'foreign fighters', e fiat signaladu comente rapresentante de meda importu de s'Isis.