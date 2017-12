Bentu meda e frius oe a mangianu in Casteddu. E meda traballu pro is věgiles urbanos e is pompieris: di fatis in s'arburada Trieste carchi gamba de is matas est růida in s'istrada a pitzus de is veturas parchegiadas. Sos dannos, comente podides bědere in custas fotografias a dae suta, no fartant. Sa politzia munitzipale est intervčnnida puru in ŕteras rugas de sa tzitade.