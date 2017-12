Vento troppo forte, a Cagliari il Comune chiude parchi e giardini

A causa del forte vento il Comune di Cagliari ha disposto, in via precauzionale, la chiusura del Parco San Michele, del Parco Terramaini, del Parco Bonaria, del Giardino sotto le mura, del Giardino Giovanni Paolo e dei Giardini Pubblici. In via precauzionale, la disposizione sarà valida sino al miglioramento delle condizioni meteo.