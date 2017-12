Isrobatòriu mancadu in sa Ss 125, bandidos isparant contra a una vetura porta balores

CASTEDDU – Est sutzèdidu a in-ghiru de is 7.45. Una vetura porta balores de sa Metropol fiat bessende dae sa galleria serente de Castiadas cando unu grupu de bandidos armados at chircadu de ddu firmare ponende unu càmion, furadu duos meses a oe in Nùgoro, in mesu a sa ruga. S'autista de sa Metropol est arrenèschedu a istransire su càmion e fuire. Is bandidos, in nd'unu ùrtimu disperadu tentativu, ant isparadu contra a sa vetura. Immoe is carabineris ant cumentzadu sa chirca de su cumandu in totu su territòriu