Duas atapadas in sa Sultzitana. Iscussertu in su tràficu

Duos intzidentes istradales faghent andare in tilt sa Ss 195 in Casteddu.







CASTEDDU – Su primu intzidente est acontèssidu a inghiru de is ses de mangianu serente su chilòmetru tres. Una vetura, una Fiat Punto, pro mori ca sa politzia est analiza·nde, at corpadu su guard rail in sa banda dereta de sa ruga e posca est andada contra su newjersey ca dividit su tràficu. S'autista, unu giòvanu de 25 annos de Cabuderra, est istadu sucùrridu dae un'ambulàntzia de su 118 e portadu a s'ospidale Brotzu in còditze giallo.

In s'àteru intzidente sunt istadas interessadas chimbe veturas: bator pessones sunt abarradas feridas. Tres sunt istadas portadas a s'ospidale Marino e una a su Brotzu.