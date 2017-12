Casteddu, in is pratzas de san Michele e Garibaldi su Comunu ponet is telecàmeras

Su Comunu de Casteddu at postu is telecāmeras in duas pratzas de sa tzitade: in sa pratza de Garibaldi e in sa pratza de san Michele.







CASTEDDU - Ambos is pratzas sunt istadas in pessu ricualificadas e immoe se servìtziu de innovatzione tecnològica at postu is telecàmeras e nd'unu sistema de wi-fi gratis. Di fatis in sa pratza de Garibaldi nche sunt bator telecàmeras noas e tre puntos de connessione Wi-Fi. Imbetzes in sa pratza de Michele b'ant ses telecàmeras e duos access point pro su Wi-Fi. "Sighit s'impignu de s'Amministratzione - narat s'assessore Claudia Medda - pro garantire prus seguràntzia a is casteddajos e prevènnere su vandalismu".