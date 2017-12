Cronaca

venerdý, 29 dicembre 2017

Il New York Times: "Bombe fabbricate in Sardegna uccidono civili in Yemen"

Video inchiesta del prestigioso quotidiano americano sulle bombe fabbricate a Domusnovas e usate dall'Arabia Saudita nella guerra in Yemen.



Il New York Times pubblica un'inchiesta sulle bombe fabbricate in Sardegna dalla Rwm e vendute all'Arabia Saudita che le utilizza nella guerra in Yemen. Nel video del quotidiano americano viene ricostruito il viaggio delle bombe, dalla costruzione nella fabbrica di Domusnovas alla triste destinazione finale.