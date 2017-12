Iglesias, sotziedade no at pagadu goddetas pro 192 mìgia èuros

Sa guārdia de finantzia de Iglesias at iscobertu una sotziedade ca no at pagadu is goddetas pro 192 mėgia čuros. Semus faedda·nde de una sotziedade ca traballat in su cummčrtziu, in particulare in su campu de sa cosa de mandigare. Is finantzieris ant controlladu s'Iva e s'Irap pagada dae custa sotziedade. Su resurtu est istadu ca fartaiant ricavos pro 192 mėgia čuros e nche fiat una evasione de s'Iva de importu cabale a 19 mėgia čuros.