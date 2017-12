S'annu ca benet at a portare su campus pro is universitarios de Casteddu

Istrada lýbera a sa prima parte de is traballos p¨blicos ca previdint de faghere unu campus universitÓriu in s'arburada La Playa.







CASTEDDU - Est istada firmada oe, dae su dirigente de su servìtziu de Edilìtzia Privada de su Comunu de Casteddu, sa fine de su protzedimentu ca at a permitere s'inghitzu de sos traballos.

In su mese de maju 2017 nche fiat istada sa firma a pitzus de sa cunventzione tra su Comunu de Casteddu e Ersu pro agiornare s'acòrdiu de programma de su 2014. Su progetu de su campus previdit 540 allògios, 1400 metros cuadros de mensa, 2500 pro s'ispassiare e passare su tempus, 500 metros cuadros de palestra e unu logu pro is parchègios.

"Gràtzias a is ufìtzios de su Comunu" narat s'assessora a s'Urbanìstica Francesca Ghirra, "sa prima banda de is traballos, pro realizare 240 allògios, at a cumentzare in su 2018. Custu interventu, in paris cun àteros comente sa ricualificatzione de su Parco de San Paolo e sa pratza de Matteotti, ant a trasformare unu logu de importu mannu pro Casteddu".