Festa pro s'ùrtima die de s'annu: in Casteddu no a s'alcol in ampullas de bidru

No a s'alcol in ampullas de bidru pro sa note de s'¨rtima die de s'annu. Ddu at detzýdidu, cun nd'una ordinÓntzia, su sýndigu de Casteddu Massimo Zedda. Su parre est istadu cuncordadu in paris cun s'add˛biu pro sa segurÓntzia e previdit rŔgulas e carchi limitatziones in is logos in nue sa gente ant a faghere festa.







In particulare, tra is 8 e 30 a merie de su 31 de su mese de nadale e is ses de su primu de su mese de ghennàrgiu est proibida sa bèndida de cale si siat bèvida in ampullas de bidru e, in is logos in nue b'at prus gente pro is cuntzertos est proibidu puru dda tennere. In custas àrea est proibidu s'impreu de petardos ca diat generare situatziones de panicu e assustu. S'invitu de s'amministratzione est de faghere festa però cun rispetu de is pessones ca tenimus serente e de is animales ca timent is abbolotos.

Dae sa una de merie de su 31 de su mese de nadale finas a mesudie de su primu de su mese de ghennàrgiu, no est possìbile firmare is veturas in su Largo Carlo Felice, in pratza Yenne, in is rugas de su Mercato Vecchio, Baylle, via Dettori, Angioy, Mameli (tra sa ruga de Maddalena e su Largo), Malta (tra vico Malta e via Sassari). Su matessi belet pro sa ruga Santa Croce e su Bastione di Santa Croce, pro pratza San Giacomo e pro sa ruga de Roma lato Portici (in su tretu tra ruga Mille e il Largo).

Dae is ses a merie de su 31 de su mese de nadale finas a mesudie de su primu de su mese de ghennàrgiu no est possibile passare cun sa vetura in su Largo Carlo Felice, in piazza Yenne, in sa ruga de Angioy (tra sa ruga de Crispi e de Mameli), in sa ruga de Mameli (tra sa ruga de Maddalena e su Largo), in sa ruga de Sassari (tra pratza de su Carmine e sa ruga de Mameli), in sa ruga Mercato Vecchio, in sa ruga Baylle (tra sa ruga del Mercato Vecchio e piazzetta Savoia), in piazzetta Savoia, in sa ruga de Dettori e in sa rgua de Malta.