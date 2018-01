Cagliari, in città spuntano nuove aree verdi e alberi da frutto. L'annuncio dell'assessore Frau

Il 2018 porterà nuove aree verdi a Cagliari. Il primo sarà in via Biasi. L'annuncio dell'assessore al Verde Urbano, Paolo Frau.







"Nei prossimi mesi - annuncia Frau su facebook - realizzeremo numerosi interventi che accresceranno ancora il patrimonio verde della città, contribuendo a creare bellezza e decoro nei quartieri. Ecco il primo. Stiamo intervenendo su un'area incolta di 1000 metri quadri all'angolo tra via Biasi e via Salvator Rosa. La novità è che non metteremo a dimora piante ornamentali ma alberi da frutto. Protetto da un filare di 18 ulivi, che fungerà da frangivento, nascerà un frutteto composto da 24 agrumi (aranci, mandarini, limoni, pompelmi) e da 8 nespoli. I frutti saranno a disposizione dei cittadini e in particolare di chi ha più bisogno. Oggi, 2 gennaio, è iniziata la messa a dimora degli ulivi. Nei prossimi giorni si proseguirà".