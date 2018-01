Cagliari, accelera invece di frenare: 70enne finisce contro un furgone e provoca uno scontro a catena

Incidente stradale questa mattina nel quartiere pirrese di Barracca Manna. Un 69enne cagliaritano alla guida di una Lancia Y, mentre percorreva la via Alinari allo stop con via Barracca manna invece di frenare ha accelerato andando cosý ad urtare contro un furgone che transitava in via Barracca Manna. Il furgone a causa dell'urto Ŕ andato a finire su alcune auto in sosta danneggiandone tre. Illesi i conducenti dei due veicoli, la passeggera del furgone invece, una quarantenne di Senorbi, Ŕ stata soccorsa da un'ambulanza del 118 e trasportata all'ospedale Marino con assegnato codice giallo. Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi di legge.