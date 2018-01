Cagliari, incidente nella notte: ferito portapizze

Incidente stradale nella notte nella piazza Sant'Avendrace. Un portapizze 24enne di Assemini proveniente da via San Michele a bordo di uno scooter Aprilia Scarabeo, arrivato alla rotonda di piazza Sant'Avendrace dopo non aver rispettato una precedenza ha perso il controllo del mezzo andando a sbattere contro un'Opel Corsa condotta da una 41enne cagliaritana che procedeva nella rotonda diretta verso la via Po. Lo scooterista è rimasto contuso e, soccorso da un'ambulanza del 118, è stati trasportato al Santissima Trinità con assegnato codice giallo. Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi di legge.