Anziana immobilizzata in casa e rapinata. I ladri prima di fuggire le uccidono il cane

PIMENTEL - I fatti risalgono alla notte appena trascorsa quando in piazza Nuraxi tra le 2:30 e le 3:30 tre malviventi si sono introdotti all'interno dell'abitazione di una pensionata. Dopo averla immobilizzata ed imbavagliata hanno rovistato per un ora all'interno della casa portando via pochi soldi in contanti ed alcuni monili in oro per poi darsi alla fuga. I criminali al fine di garantirsi una maggiore sicurezza ed evitare che vicini potessero accorgersi di ciò che stava accadendo non hanno esitato ad uccidere il piccolo pinscher della signora che avrebbe potuto dare l'allarme. Solo dopo mezz'ora la donna è riuscita a liberarsi e a chiamare i soccorsi. Immediati i controlli dei Carabinieri con posti di controllo lungo le varie strade di collegamento al centro della Marmilla.