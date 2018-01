Assemini, evade 70mila euro. Scoperto dalla finanza

Le fiamme gialle del nucleo di polizia economico-finanziaria di Cagliari hanno condotto una verifica fiscale nei confronti di una società con sede ad Assemini operante nel settore agricolo. Il titolare avrebbe disatteso gli obblighi contabili, dichiarativi e di versamento dei tributi, risultando, per le cinque annualità sottoposte a controllo, evasore totale. L'operazione ha consentito di constatare la sottrazione di ricavi per complessivi 70mila euro un’evasione Iva per circa 11.200 euro.