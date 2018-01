Ragazza colpita da meningite a Cagliari, nessun contagio

Non è in pericolo di vita la ragazza ricoverata lo scorso 22 dicembre all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari perché colpita da un sospetto caso di meningite. Conclusi i controlli su oltre 120 persone: nessuna è stata contagiata.







I medici del reparto di Rianimazione dell'ospedale SS. Trinità, dove la studentessa è ricoverata da qualche giorno al fine di essere assistita al meglio, stanno completando il quadro diagnostico della paziente che risulta, comunque, assolutamente non in pericolo di vita.

Dai primi accertamenti è risultato inoltre che la ragazza non era contagiosa al momento dell'arrivo in Pronto Soccorso, quindi neanche quando ha accusato i primi malesseri durante la festa in un locale cittadino.

Il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della ASSL di Cagliari, diretto dal Dott. Giorgio Steri, ha attivato il protocollo previsto i questi casi, sottoponendo nei giorni scorsi oltre 120 persone a profilassi. Ieri si è concluso il periodo di sorveglianza sanitaria senza che siano stati rilevati casi di contagio. Situazione sotto controllo e nessun allarmismo, dunque, per familiari e amici e per tutti coloro che hanno frequentato il locale il giorno in cui la ragazza è stata male. Tutte le persone a rischio sono state avvertite e il periodo del contagio (che avviene attraverso secrezioni provenienti dalla gola o dal naso della persona malata) è già trascorso.

Inoltre, il Servizio sta sottoponendo a vaccinazione familiari e amici che hanno avuto stretti contatti con la paziente negli ultimi tempi.

Chiunque voglia sottoporsi al vaccino, ad ogni modo, potrà recarsi presso gli ambulatori di Igiene e Sanità Pubblica di Cagliari (via Sonnino); per i minori di 18 anni la vaccinazione è gratuita.