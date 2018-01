Auto a fuoco nella notte a Cagliari, in via Monteleone nella municipalitÓ di Pirri. Intorno alle cinque del mattino le fiamme hanno colpito tre auto: una Fiat Panda, una Peugeot 206 e una Hunday Getz. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Incendiari in azione anche a Elmas dove Ŕ stata bruciata una Megane Scenic.