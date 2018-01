Tuvixeddu, il Comune allarga il parco

Un milione di euro per ampliare il parco archeologico di Tuvixeddu. E' la volontÓ del Comune di Cagliari. Nei giorni scorsi Ŕ arrivato il primo via libera al nuovo progetto.







CAGLIARI - Il parco archeologico di Tuvixeddu si allarga. Dopo l'apertura al pubblico, a maggio, di una parte della necropoli fino a quel momento chiusa, ora si avvicina il momento di nuovi lavori. Costeranno un milione di euro: 583mila euro sono già disponibili nel bilancio dell'amministrazione, per i mancanti 417mila euro serviranno altri finanziamenti.

L'area interessata è la zona centrale, fra il canyon e il catino, ed in particolare i lavori riguarderanno la messa in sicurezza di alcuni versanti rocciosi, la sistemazione di alcune zone alberate, la realizzazione di un percorso nella zona alta del colle e di due aree di sosta e per eventi. Inoltre è prevista la sistemazione dell’attuale percorso che attraversa l’area di sepoltura nella parte bassa del colle e che conduce all’area del catino, la realizzazione di un passaggio protetto sotto l’arco del catino, la realizzazione di nuovi impianti elettrici e la sistemazione di alcuni arredi.

Si tratta del terzo di una serie di interventi che mirano a recuperare, mettere in sicurezza, valorizzare e rendere pienamente fruibile ai visitatori il Parco di Tuvixeddu. Nei giorni scorsi la giunta Zedda ha approvato il progetto di fattibilità tecnico ed economica al quale seguiranno il progetto definitivo e quello esecutivo.