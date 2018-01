Andavano in giro per Cagliari armati: arrestati

Gli agenti della polizia del reparto prevenzione crimine Sardegna, hanno tratto in arresto L.D 57enne di Arzana, per il reato di porto abusivo di arma comune da sparo e L.C, 29enne pluripregiudicato di Galtelli (NU).







CAGLIARI - Nel pomeriggio di ieri un equipaggio del Reparto Prevenzione Crimine Sardegna, nel corso di un servizio di controllo in via Cornalias, ha fermato un’autovettura Audi con a bordo tre persone.

Sin dall’inizio i tre, uomini, hanno mostrato un atteggiamento nervoso. Nel corso dell’identificazione è emerso che due erano pregiudicati mentre il terzo risultava immune da precedenti. I poliziotti, insospettiti dalla loro agitazione e dalla loro disparata provenienza geografica, con l’ausilio di personale della Squadra Volante e della Squadra Mobile, hanno effettuato un’accurata verifica rinvenendo, all’interno del marsupio di L.D una pistola a tamburo modello Colt 38 special, perfettamente funzionante e sei proiettili inseriti nel tamburo. L’arma, dagli accertamenti, è risultata rubata a Roma nel 1994.

Il controllo a bordo dell’auto ha permesso di rinvenire: un caschetto da lavoro, un cappello a bombetta nero, un berretto in pile nero, un cappello color oro con brillantini, un cappello color rosso, un paio di guanti, un berretto bianco e una macchina fotografica Nikon. L.C, sprovvisto di documenti, che sin dall’inizio aveva dichiarato di chiamarsi con un altro nome, verosimilmente per i suoi numerosi precedenti penali, tra i quali il reato di rapina, appreso che sarebbe stato sottoposto ai rilievi fotodattiloscopici dichiarava la vera identità.

Sono in corso accertamenti della Squadra Mobile per stabilire se i tre fossero in città per compiere reati.