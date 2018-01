Perde il controllo della moto sulla strada per Pula: muore a 26 anni

Un ragazzo di 26 anni è morto questa sera mentre percorreva la ss 195 da Cagliari verso Pula in sella a una moto. Alle 18:30 i carabinieri della stazione di Pula sono intervenuti in località Picareddu dove Alessandro Daniele Mantovani, 26enne che lavorava in un bar del suo paese, Pula, poco prima aveva perso il controllo della moto che guidava, una Ktm 612. Il giovane era finito a bordo strada andando a sbattere su un palo. Per il ragazzo non c'è stato nulla da fare, è morto nonostante l'intervento del 118.