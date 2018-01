Cagliari, dipendente licenziato si presenta in ristorante con un grosso coltello

I carabinieri hanno denunciato a Cagliari un ex dipendente del ristorante "al Poetto". L'uomo infatti, durante la tarda serata di ieri, si è presentato con fare decisamente agitato presso il locale tenendo un coltello di quasi 20cm ben in vista nella tasca dei pantaloni. Il proprietario, avendo riconosciuto in lui un ex dipendente da poco licenziato, con l'aiuto di un poliziotto lì presente libero dal servizio, ha contattato i militari del 112 che sono intervenuti.