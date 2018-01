Torino-Cagliari, scattano i Daspo per gli ultras

Scattano provvedimenti di Daspo per diversi ultras del Cagliari che lo scorso 29 ottobre erano venuti in contatto con i tifosi del Torino.







Negli scorsi giorni la Divisione di Polizia Anticrimine della Questura di Cagliari, a completamento di un’attività che ha portato alla segnalazione di 21 persone, ha proceduto alla notifica ed esecuzione di 7 provvedimenti Daspo, emessi dal Questore di Torino nel decorso mese di dicembre per i fatti risalenti all’incontro di calcio Torino-Cagliari del 29 ottobre presso lo Stadio “Grande Torino” di Torino.

Nell’occasione infatti, prima dell'incontro un gruppo di circa 50 persone della tifoseria “Sconvolts” cagliaritana che si trovava all’esterno dell’impianto sportivo, transitando vicino al varco di accesso alla curva Maratona, aveva affrontato un gruppo di ultras del Torino, composto da circa 30 persone, brandendo le cinture dei propri pantaloni e invitando i tifosi avversari allo scontro.

Gli accertamenti effettuati con la Digos di Torino ed il personale della Polizia Scientifica, addetto al sistema di videosorveglianza dell’impianto sportivo, hanno permesso di ricostruire gli avvenimenti che hanno poi determinato l’adozione dei Daspo a carico dei cagliaritani, responsabili di comportamenti pericolosi per la sicurezza pubblica.

I provvedimenti, che per tre persone sono della durata di 6 anni mentre per gli altri di 5, riguardano persone recidive già colpite in precedenza da analoghe sanzioni e vietano l’accesso ai luoghi, compreso il perimetro esterno, dove si svolga qualunque tipo di competizione sportiva in Italia e all’estero.