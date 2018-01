Cagliari, donna ferita alla testa da un sasso lanciato da uno sconosciuto

Intorno alla mezzanotte tra martedý e mercoledý i carabinieri sono intervenuti in viale Monastir altezza via Umberto Ticca, a Cagliari, in quanto una donna nigeriana poco prima era stata colpita al volto dal lancio di un sasso da parte di un passante sconosciuto. Sul posto anche il 118: la donna Ŕ stata trasportata al Brotzu dove Ŕ stata curata e dimessa con una prognosi di 7 giorni per trauma cranico.