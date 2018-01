Università di Cagliari, dipartimento di Scienze Economiche tra eccellenze italiane

Il Dipartimento di Scienze economiche e aziendali (SEA) dell'Università degli Studi di Cagliari è stato ammesso al finanziamento dei Dipartimenti di Eccellenza 2018-2022, risultando in base alle valutazioni dell'ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca) tra i migliori della stessa area scientifico-disciplinare in tutta Italia.

Si tratta di un risultato molto importante per tutto l'Ateneo di Cagliari: "Questo risultato dimostra che nella nostra Università si fa ricerca di alta qualità – dichiara Micaela Morelli, Prorettore alla Ricerca di UniCa - nonostante il fatto che operi in un contesto territoriale che la pone in situazione di svantaggio rispetto ad altri Atenei. Il riconoscimento di Dipartimento di eccellenza per il SEA è quindi, oltre che un riconoscimento meritato, anche un punto di orgoglio per avere viste riconosciute nel confronto nazionale, le qualità scientifiche di tanti colleghi. Un riconoscimento di cui essere ulteriormente orgogliosi per il fatto che nella graduatoria dei dipartimenti di Economia ammessi ai finanziamenti, il nostro sia classificato tra i migliori a livello nazionale".

Il "Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza" è nato con uno stanziamento complessivo di 271 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 per incentivare l'attività dei dipartimenti delle università statali che si caratterizzano per l'eccellenza nella qualità della ricerca e nella progettualità scientifica, organizzativa e didattica. "E' un risultato che si innesta in un trend di crescita positiva del Dipartimento cominciato fin dalla sua costituzione con la direzione del prof. Francesco Mola – commenta l'attuale direttore, Paolo Mattana – Il finanziamento ottenuto ci consentirà di potenziare le nostre capacità di ricerca, di fare didattica di altissimo livello e contribuire in modo ancora più fattivo allo sviluppo del territorio, mettendo al servizio del contesto le nostre conoscenze e competenze".

L'ammissione ai finanziamenti, che ha riguardato solo 352 dipartimenti in tutta Italia (di cui appena 18 dell'area Scienze economiche e statistiche, come quello dell'Ateneo cagliaritano), certifica in modo inequivocabile l'abilità di ricerca dei componenti del Dipartimento di Scienze economiche e aziendali e ne premia la qualità rispetto ai dipartimenti omologhi del resto d'Italia: vengono espressamente citati numerosi progetti di ricerca di livello internazionale, le pubblicazioni e lo sviluppo costante dei rapporti internazionali.

Ancora più nello specifico, oltre a certificare la qualità della ricerca, il riconoscimento dell'ANVUR prevede ora un finanziamento di oltre 6,7 milioni di euro, il cui 70% è vincolato al reclutamento di qualità e che sarà utilizzato su quattro linee di sviluppo strategico del Dipartimento: incrementare il numero di ricercatori di riconosciuto profilo internazionale e la produttività scientifica di tutti i ricercatori, migliorare l'offerta formativa di elevata qualificazione, e incrementare l'impatto socioeconomico delle attività. Il SEA intende agire per l'attrazione di talenti, in modo particolare dall'estero, e farli crescere in un contesto lavorativo dinamico e intellettualmente stimolante.