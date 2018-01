Cagliari, vento forte e mareggiate

Vento forte e mareggiate dalla serata di oggi. Dalla serata di oggi, martedì 16 gennaio, e per le successive 24 ore sono previsti venti di forte intensità da Ovest sulle coste settentrionali; in successiva rotazione da Nord-Ovest e in progressiva estensione a quelle occidentali dalla mattinata di domani.

Inoltre, a voce dell’avviso di condizioni meteorologiche avverse diramato dal Servizio della protezione Civile regionale, sulle Bocche di Bonifacio, sulla fascia costiera della Sardegna Nord-Orientale e sull’Arcipelago Della Maddalena, il fenomeno potrà assumere carattere di burrasca da Ovest Nord-Ovest. Sino alle ore 22 di mercoledì 17 gennaio, possibili anche le mareggiate sulle coste esposte. I cittadini sono invitati a prestare la massima cautela negli spostamenti e a mettere in sicurezza vasi e fioriere.