Cagliari, investe 32enne sulle strisce pedonali

Incidente stradale questa mattina nella via Maglias a Cagliari. Una Opel guidata da un 23enne di Sestu, percorreva via Maglias diretta in viale Merello. Arrivata all'altezza della facoltà di Ingegneria ha investito un pedone, un 32enne di Cagliari, che attraversava la strada sulle strisce. Il pedone è stato soccorso da un'ambulanza del 118 e trasportato all'ospedale Brotzu con assegnato codice giallo. Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi di legge.