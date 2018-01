Evade dagli arresti domiciliari e va al bar. Una volta arrestato scappa di casa ubriaco

Evade dagli arresti domiciliari e va al bar a bere. Succede a Nuoro. Protagonista un cinquantenne, S.C, tratto in arresto dalla polizia per il reato di evasione.







Stando al resoconto della questura, l'uomo nei giorni scorsi è stato trovato mentre era “serenamente” al bar intento a consumare bevande alcoliche al di fuori dagli orari consentiti. Tratto in arresto dai poliziotti della squadra 'volanti', è stato riportato presso il proprio domicilio in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto. Tuttavia il 50enne, non curante del provvedimento restrittivo, è uscito dalla propria abitazione. Successivamente è stato rintracciato dalla polizia palesemente ubriaco mentre percorreva le vie cittadine.

Foto generica: un bar