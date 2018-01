"Fondi europei. Come vengono spesi a Cagliari?". Incontro alla Mem

L’incontro, organizzato dall'associazione Transparency International Italia, sarà l’occasione per presentare il progetto “Acrive Local Citizen for an Accountable Europe” sulla trasparenza ed il monitoraggio civico dei fondi europei. Sarà inoltre l’occasione per il lancio del concorso video fotografico, rivolto a studenti e cittadini.

Interverranno, tra gli altri, Francesca Ghirra (assessore alla Pianificazione strategica e Urbanistica del Comune di Cagliari), Elena Catte (Referente Comunicazione Autorità di Gestione POR-FESR Regione Sardegna), Chiara Putaturo (Project Officer Transparency International Italia), Stefano Gregorini (presidente associazione Urban Center Cagliari).