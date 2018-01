Meningite, dimesso il paziente ricoverato a Nuoro

A confermarlo è il Direttore dell'Unità Operativa, Tonina Carai, che parla di situazione in netto miglioramento anche per gli altri due pazienti ricoverati a Nuoro: la 43enne originaria della Romania, ricoverata qualche giorno dopo, e il paziente trasferito nei giorni scorsi da Olbia, che era stato ricoverato con diagnosi “streptococco pneumoniae”. Anche in questo caso le dimissioni potrebbero arrivare nelle prossime ore.

I pazienti hanno risposto positivamente ai trattamenti e alle cure prestate nel nosocomio nuorese, mentre hanno funzionato altrettanto bene il protocollo di gestione (inchiesta epidemiologica e sorveglianza sanitaria) le misure di profilassi nei confronti dei contatti stretti e dei conviventi, prontamente attivate dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della ATS - ASSL di Nuoro