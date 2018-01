Addio a 'blu', cane eroe dei vigili del fuoco

Lutto nella caserma dei vigili del fuoco di Cagliari. Il Comando saluta 'Blu' il cane "eroe" protagonista di tantissimi interventi di soccorso. "Ci ha lasciato il Labrador di 12 anni - fanno sapere -, apripista del Nucleo Cinofili dei Vigili del Fuoco in Sardegna. A Volpiano (TO) prese il brevetto per Ricerca Persone su macerie e superficie superando brillantemente il corso di abilitazione. Nel 2008 era impegnato in prima fila alla ricerca delle persone scomparse nell’Alluvione di Capoterra. Nel 2009 ha partecipato in prima fila alle faticosissime ricerche tra le macerie del Terremoto a L’Aquila, senza risparmiarsi per giorni e giorni. Nel territorio regionale è stato impiegato in più di cinquanta interventi in occasione di ricerca di persone disperse".