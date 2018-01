Cagliari, 23enne investito sulle strisce in via Peretti

Incidente stradale giovedì sera nella via Peretti a Cagliari. Una donna di 58 anni di Selargius alla guida di una Renault Clio, ha investito un pedone che stava attraversando sulle strisce pedonali all'altezza dell'ingresso del Mc Donald's. Il pedone, un ragazzo cagliaritano di 23 anni, è stato soccorso dal 118 e trasportato in codice giallo al Marino. Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi di legge.