Due rotatorie tra San Sperate e Villasor

Verranno realizzate tra le strade provinciali 5,6,7 nel territorio della città metropolitana di Cagliari. "Obiettivi dell’intervento - fa sapere Fabrizio Marcello delegato per Mobilità e Trasporti - sono quelli di assicurare migliori condizioni di sicurezza e comfort di guida agli utenti che, sempre più numerosi, giornalmente si muovono su questo itinerario".

In particolare i lavori prevedono la realizzazione di due rotatorie nella strada provinciale 4, una nell'intersezione con la strada provinciale 5 nel Comune di San Sperate e l'altra con la strada provinciale 7 nel Comune di Villasor. "La trasformazione delle due attuali intersezioni stradali in rotatorie - prosegue -, consentirà di diminuire notevolmente il pericolo di incidentalità locale e diminuire contestualmente la velocità di percorrenza dei tratti limitrofi alle opere, causa frequente di sinistri anche molto gravi. La somma stanziata per gli interventi ammonta a complessivi € 300.000,00 e l’intervento verrà eseguito della Città Metropolitana di Cagliari a seguito di un apposito accordo di collaborazione istituzionale stipulato con la Provincia del Sud Sardegna". La ditta appaltatrice è la Icap con sede aCapoterra che si è aggiudicata le opere con un ribasso del 27,243% sull’importo a base d’asta. La durata prevista per l’esecuzione delle opere è pari a 180 giorni