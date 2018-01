Banda ultralarga a Sassari, i nuovi cantieri

Via Londra, via Giacomo Matteotti, via Napoli, via Budapest e via Principe di Piemonte sono le strade che dalla prossima settimana saranno interessate dai lavori di cablaggio per la banda ultralarga di Open Fiber.







Un'operazione che da una parte permetterà ad aziende e cittadini di navigare su internet con una connessione ultraveloce (fino a 1 Gigabit al secondo) e dall'altra consentirà il rifacimento dell'asfalto in diverse zone della città. I cantieri, coordinati dal settore Infrastrutture della Mobilità del Comune di Sassari, stanno procedendo spediti e in due settimane hanno riguardato già via Umana, via Guarnerio, via Nicolodi, via Carlo Felice, via Casu, via Forlanini, via Chironi, via Monte Grappa e largo Budapest. Le tecniche utilizzate permettono di lavorare senza chiudere il traffico, riducendo così al minimo i disagi, e segnaletica verticale indica qualche giorno prima i tratti interessati dai divieti di fermata.

È possibile che per completare i lavori gli operai di Open Fiber chiedano di entrare negli atri dei palazzi – spiegano dal settore Infrastrutture della Mobilità -. Saranno riconoscibili da un tesserino e nei giorni precedenti la stessa azienda lascerà un avviso nei portoni.