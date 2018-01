Legge 162/98 sulle disabilità gravi. Per fare domanda c'è tempo fino al 6 aprile

CAGLIARI - Con deliberazione di Giunta n. 55/12 del 13 dicembre 2017, la Regione Sardegna ha autorizzato la presentazione dei nuovi Piani di sostegno (ex Legge 162/98) per l'annualità 2018, con decorrenza dal 1 maggio al 31 dicembre 2018. Possono presentare la richiesta le persone in possesso di certificazione di disabilità di cui all'articolo 3 comma 3 della Legge 104/92, posseduta entro non oltre il 31 dicembre 2017.

I cittadini interessati dovranno far pervenire la domanda entro il prossimo 6 aprile, corredata da tutta la documentazione richiesta al Servizio Politiche sociali e Salute, tramite invio al Protocollo Generale - via Crispi n. 2 - 09124 Cagliari, o a mani presso una delle sedi territoriali del Servizio Politiche sociali. In alternativa, con posta elettronica certificata all'indirizzio: protocollogenerale@comune.cagliari.legalmail.it.

I dettagli, la modulistica e la documentazione richiesta per fare la domanda sono consultabili e scaricabili nell'area tematica "Politiche sociali" del Portale istituzionale, raggiungibile anche attraverso il link sotto indicato.

Per ulteriori informazioni contattare le Sedi territoriali del Servizio Politiche sociali e Salute, aperte nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 9 alle 11.