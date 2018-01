A Cagliari il "Cavallo di ritorno. Ruba autoradio e chiede 20€ alla proprietaria: arrestato

Insolito furto a Cagliari: un pregiudicato cagliaritano, dopo aver infranto il finestrino di una fiat punto e prelevato l'autoradio, si è recato presso l'abitazione della proprietaria, una pensionata del quartiere, alla quale ha chiesto 20 euro in cambio della restituzione di quanto rubato. Quando la donna, incredula, ha rifiutato la gentile "Offerta", il pregiudicato, tornato in strada ha infranto il finestrino di un'altra vettura sempre di proprietà della stessa signora, come per ripicca. Fermato dai Carabinieri, è stato immeditamente processato per direttisimo.