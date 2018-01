Progetto Includis: prorogato il termine per aderire

E' stato prorogato alle 12 del 1 febbraio 2018 il termine di scadenza per la presentazione della candidature per la costituzione di un Elenco di soggetti pubblici e privati disponibili ad accogliere, in qualità di soggetti ospitanti, i destinatari del progetto Includis per lo svolgimento di attività di tirocinio. Restano invariate le modalità di adesione al progetto che sono specificate nell'avviso pubblico precedentemente diffuso