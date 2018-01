Scontro auto-scooter in viale Marconi: 42enne in ospedale

Incidente stradale questa mattina nel viale Marconi a Cagliari. Un 42enne di Selargius, alla guida di uno scooter in viale Marconi diretto verso Cagliari, superava la colonna di veicoli lenti transitando sulla doppia striscia longitudinale continua quando è stato colpito da una Dacia Sandero, guidata da un cagliaritano di 57 anni, che ha superato la linea di mezzeria. Il centauro è finito a terra ed è stato poi soccorso da un'ambulanza che l'ha trasportato con assegnato codice rosso al Brotzu. L'uomo non è in pericolo di vita. Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi di legge.