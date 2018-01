Peste suina, abbattuti 99 maiali tra Baunei e Urzulei

L'UnitÓ di Progetto per l'eradicazione della Peste suina africana in Sardegna comunica che mercoledý mattina, tra le campagne di Baunei e Urzulei, sono stati abbattuti 99 maiali allo stato brado illegale, privi di controlli sanitari, non registrati e di ignota proprietÓ. Nell'intervento sono stati depopolati 35 suini a Baunei, nelle localitÓ Ginnirco e Golgo, mentre a Urzulei, nelle localitÓ Telettotes Codula, Funtana Nigola e Cuile Dud˛, sono stati abbattuti 64 capi.