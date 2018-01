Il Comune ripara le buche: aggiustati 13mila fossi nelle strade di Cagliari

Oltre 139.000 metri quadri di strade riasfaltate con una cinquantina di grandi interventi, 12.671 buche coperte, 19.280 metri quadri di nuove pavimentazioni per marciapiedi, 2.200 chiusini messi in sicurezza o sostituiti, circa 200 interventi di risanamento di pavimentazioni con scavo, individuazione e sistemazione della causa del dissesto, posizionamento del nuovo sottofondo e del nuovo manto stradale, installazione di attenuatori d'urto sulle bretelle dell'asse mediano e sostituzione e messa in sicurezza di oltre un chilometro di barriere stradali.







Sono alcuni dei numeri del bilancio dei tre anni di attività di Cagliari Gestione Strade, il servizio di manutenzione integrale della rete viaria comunale attivato nel novembre 2014 con uno stanziamento di circa 15.000.000 milioni di euro. Da sottolineare tra le azioni messe in campo anche gli interventi puntuali in occasione di situazioni meteorologiche avverse, la presenza delle squadre in occasione di manifestazioni con grande afflusso di partecipanti, la creazione del catasto delle strade cittadine, la sperimentazione – riuscita – di soluzioni innovative a criticità storicizzate come quelle nei marciapiedi del viale Merello.

Tra i risultati conseguiti, fondamentale è il dato sulla diminuzione di infortuni per anomalie stradali relativo al periodo tra il 2015 e il 2017: con l'attivazione del servizio e la sua entrata a regime, il numero di sinistri denunciati all'ufficio Assicurazioni del Comune è calato del 40 per cento rispetto al periodo 2012-2014.

Alla luce di queste considerazioni, è stato già bandito il nuovo appalto triennale per un importo di circa 15.000.000 di euro. Nel nuovo bando sono confermate le modalità di funzionamento attuali del servizio: il numero verde gratuito 800 116 444 a disposizione dei cittadini, per segnalazioni e informazioni, con il call center attivo tutti i giorni 24 ore su 24 (oltre 9.400 le chiamate ricevute nel triennio), così come gli operai e i mezzi per il pronto intervento (22 minuti il tempo medio per la presa in carico del problema, oltre 2150 le richieste da Polizia Municipale, squadre di sorveglianza e tecnici comunali) e le squadre di sorveglianza stradale. Nel nuovo appalto sono inserite in aggiunta la gestione e la manutenzione delle caditoie cittadine. In attesa dell'aggiudicazione, l'Amministrazione ha deciso la proroga dell'attuale servizio sino al 31 maggio 2018 con uno stanziamento di oltre 2.200.000 euro.

Squadre e mezzi hanno operato in questo triennio in ogni quartiere della città: da segnalare a esempio i 488 interventi a Pirri, i 338 a San Benedetto, i 249 a Sant'Avendrace e Santa Gilla, i 285 a Is Mirrionis, i 275 alla Marina, i 125 a Sant'Elia, i 189 nella zona di Bonaria (nelle schede in allegato il dettaglio del numero di interventi nei diversi quartieri e la tipologia di intervento).

Tra le attività da considerare, poi, ci sono gli interventi su chiamata per la messa in sicurezza di situazioni di pericolo dovute al recupero di olio, carburanti e detriti derivanti da incidenti stradali e l'esecuzione di opere di illuminazione pubblica, oltre alla manutenzione e alla pulizia delle aree verdi sulle rotatorie, la sistemazione e la pulizia di aree sterrate, la trasformazione e il completamento di spazi destinati a verde.

Importante anche la realizzazione del catasto strade, utile per la gestione ottimizzata del patrimonio stradale a partire dalla conoscenza dei singoli elementi in termini di caratteristiche funzionali e di posizione: tra gli elementi censiti sono circa 22.000 gli impianti di segnaletica verticale, 14.600 gli impianti di illuminazione pubblica, circa 3.350 stalli blu e 32.200 quelli bianchi, 1180 gli stalli riservati ai disabili e 300 gli spazi di sosta per il carico e scarico.