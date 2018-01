Cagliari, in giro con hashish e cocaina. 28enne arrestato

Un ragazzo di 28 anni, G.C, Ŕ stato arrestato lunedý pomeriggio mentre camminava in via Peretti a Cagliari. I carabinieri l'hanno fermato dopo essere stati attirati dal suo fare "vistosamente sospetto e poco sereno". Una successiva perquisizione personale e domiciliare Ŕ stato trovato in possesso di mezzo chilo di hashish suddiviso in 5 panetti e 20 grammi di Cocaina. Il giovane Ŕ stato portato ai domiciliari in attesa del rito direttissimo.