Viale Poetto, non vede l'auto ferma alle strisce e si scontra: ragazza di 23 anni all'ospedale

Incidente stradale questo pomeriggio nel viale Poetto. Una moto Honda condotta da una ragazza 23enne di Cagliari, arrivata all' altezza dell' attraversamento pedonale di fronte al numero civico 25, ha tamponato violentemente una Lancia Y condotta da un 28enne di Quartu che si era fermata per far attraversare un pedone. Ad avere la peggio la motociclista, è stata trasportata in codice giallo al Marino. Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi di legge.