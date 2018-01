Ferisce la moglie con un coltello dopo una furiosa lite

I carabinieri di Carbonia hanno denunciato un uomo di 38 anni, pregiudicato, per minacce e lesioni personali contro la moglie convivente. In particolare, i militari hanno accertato che l'uomo, al termine di una discussione per futili motivi, nella notte di domenica, ha colpito la donna con un coltello da cucina procurandole lesioni tali da dover ricorrere alle cure mediche. La donna non è in pericolo di vita. L'uomo invece è stato immediatamente allontanato dai carabinieri dalla casa familiare.