Tibune dedicate ai crocieristi per la sagra di Sant'Efisio

E per il 2018 i numeri non saranno meno importanti. Nonostante un leggero calo (135 arrivi e circa 370mila ospiti) a causa della cosiddetta “rotazione della destinazione” messa in campo dalle compagnie di navigazione per diversificare l’offerta, “per gli operatori economici cittadini le occasioni di sviluppo non saranno poche”. A sottolinearlo è Marzia Cilloccu che, nella doppia veste di assessora alle Attività produttive e di assessora al Turismo alla conferenza stampa di presentazione del bilancio dell’attività crocieristica 2017 promossa da Cagliari Cruis Port al Terminal crociere del Molo Rinascita, commenta “Cagliari sa offrire non soltanto ambiente, cultura ed enogastronomia, ma soprattutto accoglienza”,“Il Comune è pronto”, ha assicurato l’esponente dell’Esecutivo cittadino e come già sta facendo “metterà in campo le risorse che ha a disposizione e tutti i suoi servizi”

L’obiettivo è quello di far diventare Cagliari “home port”, ovvero capolinea delle navi da crociera, scalo di partenza e di arrivo nel quale viene imbarcato e sbarcato un gran numero di passeggeri.

E per il prossimo 1 di maggio, in occasione della 362^ Festa di Sant’Efisio, anche i passeggeri di due navi da crociera potranno contare anche su una tribuna in più di oltre 1000 posti nella piazza del Carmine. In questo prospettiva si inserisce anche il protocollo d’intesa sottoscritto dal Comune e Città Metropolitana di Cagliari, con l’Autorità di Sistema Portuale del Mar di Sardegna, l’Aeroporto Cagliari-Elmas, insieme con il Terminal Crociere che da poco più di un anno è entrato a far parte del network di Global Ports Holding, il più importante operatore indipendente di terminal crocieristici al mondo. Ma anche il progetto di ampliamento del terminal cagliaritano (i lavori inizieranno quest’anno), lo spostamento del traffico merci dal Molo Rinascita e da quello Sant’Agostino al Porto Canale.