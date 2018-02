Cagliari. Sequestrate 5 “slot machine” irregolari

Giro di vite per locali e sale gioco a Cagliari e nell’hinterland. Il personale della Squadra Amministrativa della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale e del Commissariato di P.S. di Quartu Sant’Elena a seguito di controlli in sette esercizi pubblici nella città di Cagliari, hanno rinvenuti e sequestrato cinque “slot machine” risultate irregolari in quanto non collegate alla rete telematica dei Monopoli di Stato e senza il previsto nulla osta all’esercizio.







Per tali infrazioni sono state comminate sanzioni per un totale di Euro 11,600,00 ed è stato sequestrato il denaro contenuto all’interno delle Slot, che sarà oggetto di confisca da parte dei Monopoli di Stato.

Inoltre sono state contestate le infrazioni all’ordinanza comunale con la quale vengono disposti i limiti di orario per l’esercizio delle sale da gioco e l’utilizzo delle slot machine, la mancanza della tabella espositiva dei tassi alcolemici per i locali che somministrano oltre le ore 24,00 e l’assenza delle formule di avvertimento sul rischio patologico della pratica del gioco con vincite in denaro. Per un pubblico esercizio sono in corso gli accertamenti relativi alla posizione dei dipendenti, non assunti con regolare contratto di lavoro e per i quali saranno effettuate le previste segnalazioni all’ispettorato del lavoro.

Stessa sorte per un circolo privato di Sestu dove è stata accertata la presenza di tre apparecchi e congegni elettronici difformi alla normativa vigente che sono stati sequestrati e per i quali è stata comminata la sanzione di euro 7000 al presidente del circolo e altri 7000 euro sono stati contestati al fornitore degli apparecchi in quanto illegali.