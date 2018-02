Hashish: un arresto a Sant'Antioco

A seguito di una perquisizione eseguita presso la sua abitazione, sono stati rinvenuti altri 50 grammi dello stesso stupefacente, il materiale occorrente per il confezionamento delle singole dosi e la somma di euro 400 ritenuta provento dell'attività di spaccio.

Questa mattina il giovane ha sostenuto il processo per direttissima; sono stati chiesti i termini per la difesa ed è stato rilasciato in attesa dell'udienza che si terrà il prossimo 9 febbraio.

La persona sorpresa ad acquistare la sostanza stupefacente è stata segnalata al Prefetto di Cagliari con procedimento amministrativo.