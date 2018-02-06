Furto e ricettazione: 60 militari in azione nelle campagne della Marmilla

Vasta operazione militare all’alba di questa mattina nelle campagne della Marmilla e nel centro abitato di NURRI, ORGOSOLO E OLLOLAI.
DALLE ORE 07:00 DI QUESTA MATTINA OLTRE 60 MILITARI DELLE COMPAGNIE DI SANLURI, NUORO, ISILI E OTTANA, IN COLLABORAZIONE CON LO SQUADRONE ELIPORTATO CACCIATORI SARDEGNA ED UN VELIVOLO DEL 11° NUCLEO ELICOTTERI DI ELMAS, STANNO DANDO ESECUZIONE A DUE ORDINANZE DI CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE EMESSE DAL G.I.P. DEL TRIBUNALE DI CAGLIARI E sei DECRETI DI PERQUISIZIONE, NEI CENTRI DI NURRI, ORGOSOLO E OLLOLAI e VILLAMAR, RELATIVE AD UN’INDAGINE RELATIVA AD UNA SERIE DI FURTI E RICETTAZIONI AVVENUTI NEL TERRITORIO DELLA MARMILLA A PARTIRE DAL LUGLIO DELLO SCORSO ANNO.