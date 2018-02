Ruba 1.000 euro di bottiglie di alcolici: arrestato nella notte un cagliaritan

Questa notte i carabinieri della radiomobile di Cagliari hanno arrestato un pregiudicato cagliaritano, perché colto nella flagranza del reato di furto aggravato.

Intorno alle 02:00, S. A. dopo aver danneggiato e forzato l’ingresso di un bar di via Campania e portato via bottiglie di alcolici si è allontanato, verosimilmente disturbato dall'arrivo dei carabinieri, cercando di occultare la refurtiva dentro un cassonetto in plastica situato nelle vicinanze del bar. I Carabinieri lo hanno sorpreso con la refurtiva, per un valore complessivo di 1000 euro e subito arrestato.